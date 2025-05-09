Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин провел переговоры с Вучичем и получил от него приглашение в Белград

После торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

Президент Сербии Александр Вучич в Кремле (9 мая 2025 года)

Президент Сербии Александр Вучич в Кремле (9 мая 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич в Кремле (9 мая 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин назвал Белградскую операцию Советской армии с подразделениями Народно-освободительной армии Югославии одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны.

«Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Он сказал, что Россия ценит «суверенный курс Сербии в международных делах».

Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Президент Сербии предложил укрепить сотрудничество стран во всех областях. Также Александр Вучич пригласил господина Путина в Белград.

Екатерина Отрашкевич

Новости компаний Все