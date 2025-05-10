В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо продлились менее часа, сообщает ТАСС. Они обсудили отношения между странами, Вторую мировую войну и память о ней, а господин Фицо также выступил с критикой Евросоюза.

Владимир Путин обратил внимание на сложный маршрут премьер-министра из Братиславы в Москву. Господин Фицо сказал, что сложности возникли из-за руководителей стран Евросоюза. «Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись... будем считать детской шуткой. У нас было несколько вариантов, как попасть сюда... У нас была четкая цель: утром, в 9 часов, мы должны быть в Москве»,— сказал господин Фицо на встрече (цитата по сайту Кремля).

Президент сказал, что российские власти разделяют позицию Братиславы о важности работы с молодежью в военно-мемориальной сфере. Поблагодарил за инициативу господина Фицо установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Премьер-министр сказал, что Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией с целью сохранить памятники и кладбища, которые связаны со Второй мировой войной и с освобождением Словакии.

Кроме того, господин Фицо раскритиковал отказ европейских властей от российских энергоресурсов. «Если будет нужно... мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов»,— сказал он. В конце своей речи премьер-министр заявил, что Россия и Словакия обязаны поддерживать отношения друг с другом.