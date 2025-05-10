Путин начал встречу с президентом Палестины Аббасом

В Кремле началась встреча президентов России Владимира Путина и Палестины Махмуда Аббаса. Господин Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Он также сказал, что устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств.

«Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тыс. человек»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Он добавил, что Россия, как друг палестинского народа, оказывает ему помощь.

Махмуд Аббас, в свою очередь, сказал, что ситуация в секторе Газа очень плохая, поэтому помощь России — это «бальзам на душу» палестинского народа. Он также заявил, что выступает против предложения президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев.

С октября 2022 года в секторе Газа продолжается война между Израилем и палестинским движением «Хамас». США в рамках урегулирования конфликта предлагали концепцию принудительного переселения палестинцев за пределы сектора Газа. После этого, согласно плану, анклав перейдет под контроль Соединенных Штатов.

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