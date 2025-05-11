Зеленский ответил на предложение Путина возобновить прямые переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение российского президента Владимира Путина возобновить прямые переговоры хорошим знаком. Однако добавил, что сначала рассчитывает на прекращение огня с 12 мая.
Владимир Зеленский
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По словам украинского президента, весь мир давно ждал предложения о переговорах. Возможное прекращение огня станет первым шагом к завершению конфликта, заявил господин Зеленский.
Президент России Владимир Путин предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства допустил, что в ходе переговоров можно достичь прекращения огня. Переговоры России и Украины в Стамбуле будут проходить с учетом итогов обсуждений, прерванных в 2022 году, и ситуации «на земле», говорил помощник президента Юрий Ушаков.