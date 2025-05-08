Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия

Вооруженные силы России с 08:00 мск 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Не наносятся удары авиацией, ракетными войсками, артиллерией, БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Несмотря на объявленный режим прекращения огня, отметили в ведомстве, вооруженные силы Украины не остановили боевые действия. Всего, по данным ведомства, ВСУ допустили 488 нарушений режима прекращения огня.

В частности, как отметили в министерстве, подразделения ВСУ предприняли две попытки прорыва госграницы в Курской области и нанесли атаку в районе Дзержинска в ДНР. В Минобороны сообщили, что вооруженные силы России зеркально ответили на действия ВСУ и дальше будут действовать «адекватно складывающейся обстановке».