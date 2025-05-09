В Москве начался парад Победы

В 10:00 на Красной площади в Москве начался традиционный парад Победы. В этом году отмечается 80-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В церемонии участвуют более 20 иностранных лидеров. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Церемония продлится около двух часов.

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Андрей Белоусов. Программа мероприятия состоит из нескольких ключевых частей: торжественное построение войск, приветствие президента России Владимира Путина, марш пеших колонн, которые представляют различные рода войск, а также демонстрация военной техники.

На параде можно будет увидеть как новейшие отечественные разработки, так и классические образцы военной техники. В частности, танк Т-34, бронеавтомобили «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М», системы ПВО С-400, стратегические ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, на параде могут быть представлены трофейные образцы западной техники.

По Красной площади также пройдут парадные расчеты из 13 стран, включая Китай, Египет, Казахстан, Узбекистан, Мьянму. На торжественное мероприятие приглашены в том числе ветераны Второй мировой войны из Армении, Израиля, Монголии и США.