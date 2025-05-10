Владимир Путин начал переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

В Кремле началась встреча президента Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Российский лидер поблагодарил генсека за решение Вьетнама участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Владимир Путин также заявил, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 20%.

«Мы всегда подчеркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и в Великую Отечественную войну»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Российско-вьетнамские отношения успешно развиваются по всем направлениям, считает российский президент. Поддерживаются регулярные связи по дипломатическим каналам. Стороны намерены уделять внимание вопросам гуманитарного характера и подготовки кадров, добавил Владимир Путин.

То Лам поздравил Владимира Путина с успешным проведением праздничных мероприятий. «Я поздравляю Вас с теми успехами, которых российский народ достиг за прошедшее время, и надеюсь, что СВО закончится в ближайшие месяцы»,— добавил генсек. После этого стороны обсудили стратегические вопросы сотрудничества.

Владимир Путин посещал Вьетнам с официальным визитом в июне 2024 года.