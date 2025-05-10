Бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла в 99 лет

Режиссер советского и российского телевидения Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни. О ее смерти сообщила корреспондент «Первого канала» Кристина Левиева. Госпожа Кислова была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калерия Кислова (в центре) в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Калерия Кислова (в центре) в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Калерия Кислова записывала интервью и обращения первых лиц государства, была режиссером парадов на Красной площади. Под ее руководством проходили трансляции церемоний открытия и закрытия московской Олимпиады, а также первый телемост между СССР и США в 1982 году.

Госпожа Кислова родилась в 1926 году в селе Каргат Сибирского края. Получила образование в ГИТИСе. К Главной редакции информации ЦТ Калерия Кислова присоединилась в 1974 году. Через три года стала главным режиссером. В 2006 году госпожа Кислова покинула пост и стала режиссером-консультантом.

В ноябре 2024 года у подножия Останкинской телебашни открыли почетный знак в честь Калерии Кисловой.