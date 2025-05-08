Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В Георгиевском зале уже началась церемония встречи, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

Впервые переговоры в узком составе занимают столько места. В зале ордена Святой Екатерины, а не в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца (как обычно), все готово к необыкновенно ранним переговорам с председателем КНР.

Некоторые (например, Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства) опаздывают на переговоры с китайскими коллегами, сообщает Андрей Колесников.

Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина начнутся в узком составе, который в принципе будет тоже достаточно многолюдным, с учетом численности китайской делегации.