Владимир Путин провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

В Кремле прошли переговоры президентов России и Зимбабве Владимира Путина и Эммерсона Мнангагвы. Российский лидер назвал Зимбабве надежным партнером РФ в Африке. По его словам, Москва ценит поддержку Хараре российских инициатив в ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эммерсон Мнангагва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эммерсон Мнангагва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Мы отстаиваем построение справедливого многополярного миропорядка на основе верховенства международного права»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент России, Москва оказывает необходимую помощь Хараре, когда это необходимо. В 2024 году, по его словам, Россия направила в Зимбабве 25 тыс. тонн пшеницы и несколько десятков тысяч тонн удобрений.

Владимир Путин также рассказал, что показатели товарооборота между странами «пока скромные, но имеют хорошие возможности для роста». Кроме того, президент сообщил, что практика подготовки кадров для Зимбабве в российских вузах хорошо себя зарекомендовала. Как уточнил господин Путин, в университетах России обучаются 460 зимбабвийских студентов.

В предыдущий раз президенты России и Зимбабве проводили переговоры в июне 2024 года. Тогда Эммерсон Мнангагва предложил Владимиру Путину развивать отношения в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве.