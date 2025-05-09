Путин провел встречу с президентом Бразилии

В Кремле состоялась встреча президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасио Лулы да Силвы, который посетил Москву по случаю Дня Победы. Российский президент отметил поступательное развитие отношений с Бразилией, в том числе в области торговли.

«Хочу отметить, что на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Он добавил, что Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов и минеральных удобрений на бразильский рынок. Бразилия в свою очередь сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров.

«Мой визит сегодня направлен на усиление строительства нашего стратегического партнерства»,— сказал Лула да Силва. Он подчеркнул, что Бразилия заинтересована в сотрудничестве с Россией в военной сфере и в области освоения космоса.