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В Ватикане избрали нового папу римского

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел белый дым, который свидетельствует о том, что кардиналы в ходе очередного голосования избрали нового папу римского. Его имя будет объявлено позже.

Белый дым из Сикстинской капеллы

Белый дым из Сикстинской капеллы

Фото: Andrew Medichini / AP

Белый дым из Сикстинской капеллы

Фото: Andrew Medichini / AP

Наиболее вероятными претендентами на пост главы Римско-католической церкви называли госсекретаря Святого престола Пьетро Паролина, филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле и председателя Итальянской епископальной конференции Маттео Дзуппи.

В выборах нового папы римского участвовали 133 кардинала. Всего в коллегию входит 252 человека, но участниками конклава могут быть выборщики до 80 лет.

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Папа римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Франциск занял пост папы римского в марте 2013 года после отречения Бенедикта XVI. Прощание с понтификом проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра.

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