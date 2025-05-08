В Ватикане избрали нового папу римского

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел белый дым, который свидетельствует о том, что кардиналы в ходе очередного голосования избрали нового папу римского. Его имя будет объявлено позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дым из Сикстинской капеллы

Фото: Andrew Medichini / AP Белый дым из Сикстинской капеллы

Фото: Andrew Medichini / AP

Наиболее вероятными претендентами на пост главы Римско-католической церкви называли госсекретаря Святого престола Пьетро Паролина, филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле и председателя Итальянской епископальной конференции Маттео Дзуппи.

В выборах нового папы римского участвовали 133 кардинала. Всего в коллегию входит 252 человека, но участниками конклава могут быть выборщики до 80 лет.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Франциск занял пост папы римского в марте 2013 года после отречения Бенедикта XVI. Прощание с понтификом проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра.