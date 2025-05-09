Путин познакомился с командирами войск КНДР и поблагодарил их за помощь

Президент РФ Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади познакомился с командным составом военнослужащих КНДР. Они участвовали в освобождении территории Курской области от ВСУ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Президент поблагодарил их, познакомился с ними, они представили себя. Это был факт вежливости и признания заслуг, героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции»,— сказал Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил помощь КНДР в действиях против ВСУ в Курской области. Через два дня Центральная военная комиссия Северной Кореи подтвердила, что войска страны направили в регион для участия в боевых действиях по решению главы государства Ким Чен Ына.

Екатерина Отрашкевич