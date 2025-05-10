Путин встретился с командующим ливийской армией Хафтаром

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил Кремль. Ранее переговоры с господином Хафтаром провел министр обороны Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халифа Хафтар и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ Халифа Хафтар и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

Содержание переговоров президента с командующим ливийской армией Кремль не раскрывает. На опубликованном видео они пожали друг другу руки.

Пресс-служба ЛНА сообщала, что на встрече Халифы Хафтара и Андрея Белоусова стороны обсудили пути укрепления военного сотрудничества и последние региональные вопросы. В сообщении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), также говорится, что господин Белоусов выразил признательность командующему за обеспечение безопасности и стабильности в Ливии.