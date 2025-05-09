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Папа римский Лев XIV провел первую мессу в Сикстинской капелле

Избранный папа римский Лев XIV отслужил свою первую мессу с кардиналами-выборщиками в Сикстинской капелле Ватикана. Он заявил, что Бог даровал ему сокровище в виде Римско-католической церкви, и призвал слушателей рассказывать о радостях веры во Христа.

Фотогалерея

Новый папа римский Лев XIV

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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«Вы призвали меня нести этот крест и выполнить эту миссию, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас, что вы пойдете со мной, и мы, как Церковь, как сообщество друзей Иисуса, как верующие, продолжим возвещать Благую Весть, возвещать Евангелие»,— цитирует проповедь понтифика Vatican News.

По словам папы Льва, отсутствие веры сопровождается потерей смысла жизни и «другими ранами, от которых страдает наше общество». Служители церкви, убежден понтифик, ответственны за самоотверженное сохранение веры во Христа и обязаны «сделаться малым, чтобы Его можно было познать и прославить».

Лев XIV (в миру — Роберт Прево) избран главой Римско-католической церкви после конклава в четверг, 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США. Понтифик считается сторонником реформ предыдущего папы Франциска.

Подробности — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».

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