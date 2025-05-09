Папа римский Лев XIV провел первую мессу в Сикстинской капелле
Избранный папа римский Лев XIV отслужил свою первую мессу с кардиналами-выборщиками в Сикстинской капелле Ватикана. Он заявил, что Бог даровал ему сокровище в виде Римско-католической церкви, и призвал слушателей рассказывать о радостях веры во Христа.
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Новый папа римский Лев XIV
«Вы призвали меня нести этот крест и выполнить эту миссию, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас, что вы пойдете со мной, и мы, как Церковь, как сообщество друзей Иисуса, как верующие, продолжим возвещать Благую Весть, возвещать Евангелие»,— цитирует проповедь понтифика Vatican News.
По словам папы Льва, отсутствие веры сопровождается потерей смысла жизни и «другими ранами, от которых страдает наше общество». Служители церкви, убежден понтифик, ответственны за самоотверженное сохранение веры во Христа и обязаны «сделаться малым, чтобы Его можно было познать и прославить».
Лев XIV (в миру — Роберт Прево) избран главой Римско-католической церкви после конклава в четверг, 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США. Понтифик считается сторонником реформ предыдущего папы Франциска.
Подробности — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».