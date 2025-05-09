Папа римский Лев XIV провел первую мессу в Сикстинской капелле

Избранный папа римский Лев XIV отслужил свою первую мессу с кардиналами-выборщиками в Сикстинской капелле Ватикана. Он заявил, что Бог даровал ему сокровище в виде Римско-католической церкви, и призвал слушателей рассказывать о радостях веры во Христа.

Фотогалерея Новый папа римский Лев XIV Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года Фото: Riccardo De Luca / AP Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года Фото: Franco Origlia / Getty Images Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане Фото: Franco Origlia / Getty Images Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского Фото: Murad Sezer / Reuters Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года Фото: Remo Casilli / Reuters Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане Фото: Stoyan Nenov / Reuters Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Murad Sezer / Reuters Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Eloisa Lopez / Reuters Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Следующая фотография 1 / 10 Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Прево (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года Фото: Riccardo De Luca / AP Кардинал Роберт Фрэнсис Прево (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года Фото: Franco Origlia / Getty Images Кардинал Роберт Прево возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Кардиналы Роберт Фрэнсис Прево (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане Фото: Franco Origlia / Getty Images Кардинал Роберт Прево на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского Фото: Murad Sezer / Reuters Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Прево, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года Фото: Remo Casilli / Reuters Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане Фото: Stoyan Nenov / Reuters Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Murad Sezer / Reuters Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Eloisa Lopez / Reuters Кардинал Роберт Прево на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Смотреть

«Вы призвали меня нести этот крест и выполнить эту миссию, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас, что вы пойдете со мной, и мы, как Церковь, как сообщество друзей Иисуса, как верующие, продолжим возвещать Благую Весть, возвещать Евангелие»,— цитирует проповедь понтифика Vatican News.

По словам папы Льва, отсутствие веры сопровождается потерей смысла жизни и «другими ранами, от которых страдает наше общество». Служители церкви, убежден понтифик, ответственны за самоотверженное сохранение веры во Христа и обязаны «сделаться малым, чтобы Его можно было познать и прославить».

Лев XIV (в миру — Роберт Прево) избран главой Римско-католической церкви после конклава в четверг, 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США. Понтифик считается сторонником реформ предыдущего папы Франциска.

Подробности — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».