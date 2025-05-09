Путин выступил с речью на параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин выступил на открытии парада на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сказал, что в России день Победы отмечают как главный праздник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ilya Pitalev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters Фото: Ilya Pitalev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей»,— заявил глава государства. Россия останется несокрушимой преградой для поборников нацизма, русофобии и антисемитизма, добавил господин Путин.

Президент отдельно отметил подвиг участников спецоперации на Украине. «Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу»,— сказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, страна всегда будет помнить подвиг военнослужащих, погибших за победу над нацизмом. «Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости»,— подчеркнул президент.

Полный разгром нацизма, убежден Владимир Путин, стал возможен из-за общих усилий многих стран. Россия высоко ценит вклад союзнических армий, участников Сопротивления и народа Китая. РФ не забудет и открытие второго фронта в Европе, который приблизил победу, заключил глава государства.