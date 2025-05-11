Папа римский Лев XIV призвал к миру на Украине

Папа римский Лев XIV во время своей первой воскресной проповеди напомнил о 80-летии окончания Второй мировой войны и призвал к урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«Нет больше войне»,— сказал понтифик на площади Святого Петра (цитата по Reuters). Он выступил за достижение прочного мира на Украине, добавив, что носит в сердце страдания украинского народа. Папа римский отметил, что глубоко опечален конфликтом в секторе Газа. В связи с этим он призвал к немедленному прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи населению и освобождению заложников.

Понтифик также приветствовал прекращение огня между Индией и Пакистаном, выразив надежду на заключение постоянного мирного соглашения. По словам папы римского, мир сейчас переживает «драматический сценарий третьей мировой войны».

Лев XIV был избран кардиналами на конклаве новым понтификом 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США.

Подробнее о новом папе — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».