Армия Индии сообщила об ударах по системе ПВО Пакистана

В ночь на 8 мая Пакистан атаковал военные объекты на севере и западе Индии с помощью БПЛА и ракет, сообщило индийское Минобороны. По его данным, все дроны и ракеты нейтрализованы. В ответ Индия ударила по радарам и системам противовоздушной обороны (ПВО) в Пакистане.

Согласно пресс-релизу оборонного ведомства, ответ Индии был осуществлен «в той же области и с той же интенсивностью, что и у Пакистана». По информации министерства, была нейтрализована система ПВО в Лахоре.

Эскалация конфликта между двумя странами началась после того, как в ночь на 7 мая Индия ударила по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших. Индия заявила о 16 жертвах обстрелов со стороны Пакистана.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».