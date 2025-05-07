МО Пакистана: число погибших при атаках Индии выросло до 31

В результате атак Индии по Пакистану погиб 31 человек. Еще 57 человек пострадали, заявляет представитель Минобороны Пакистана Ахмед Шариф Чоудри. Его слова приводит пакистанский телеканал Geo TV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели в административном блоке государственного комплекса здравоохранения и образования, поврежденном в результате удара индийских войск, в Муридке недалеко от Лахора, Пакистан, 7 мая

Фото: Gibran Peshimam / Reuters Спасатели в административном блоке государственного комплекса здравоохранения и образования, поврежденном в результате удара индийских войск, в Муридке недалеко от Лахора, Пакистан, 7 мая

Фото: Gibran Peshimam / Reuters

Глава МИД Пакистана Исхак Дар осудил действия Индии и заявил, что Исламабад примет решительные меры в случае дальнейшей агрессии со стороны Нью-Дели. По его словам, Индия нанесла 24 ракетных удара по шести объектам в Пакистане.

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на теракт 22 апреля в Пахалгаме. Пакистанское военное ведомство заявляло об уничтожении пяти самолетов индийских ВВС. Совбез Пакистана допустил военный ответ на действия Индии. Нью-Дели утверждает, что при авиаударах были убиты 70 террористов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».