МО Пакистана: число погибших при атаках Индии выросло до 31
В результате атак Индии по Пакистану погиб 31 человек. Еще 57 человек пострадали, заявляет представитель Минобороны Пакистана Ахмед Шариф Чоудри. Его слова приводит пакистанский телеканал Geo TV.
Спасатели в административном блоке государственного комплекса здравоохранения и образования, поврежденном в результате удара индийских войск, в Муридке недалеко от Лахора, Пакистан, 7 мая
Фото: Gibran Peshimam / Reuters
Глава МИД Пакистана Исхак Дар осудил действия Индии и заявил, что Исламабад примет решительные меры в случае дальнейшей агрессии со стороны Нью-Дели. По его словам, Индия нанесла 24 ракетных удара по шести объектам в Пакистане.
В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на теракт 22 апреля в Пахалгаме. Пакистанское военное ведомство заявляло об уничтожении пяти самолетов индийских ВВС. Совбез Пакистана допустил военный ответ на действия Индии. Нью-Дели утверждает, что при авиаударах были убиты 70 террористов.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».