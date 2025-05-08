Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана

В результате атак Пакистана погибли 16 человек, в том числе три женщины и пятеро детей, сказано в пресс-релизе Минобороны Индии в соцсети X. Ведомство заявило, что индийские военнослужащие приняли ответные меры, чтобы прекратить минометный и артиллерийский огонь с территории Пакистана.

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по нескольким объектам на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Утверждается, что целью были девять объектов «террористической инфраструктуры». Пакистанские власти сообщали о более чем 30 погибших.

Подробности — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».