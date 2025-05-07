Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе

Конфликт Нью-Дели и Исламабада, начало которому было положено убийством туристов в индийском Кашмире, перешел в горячую фазу. В ночь на 7 мая Индия провела военно-воздушную операцию, нанеся удары по нескольким объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. Исламабад назвал нападение «вопиющим актом войны» и, предположительно, сбил сразу пять индийских истребителей, залетевших в пакистанское воздушное пространство. Впрочем, вполне вероятно, что после показательной игры мускулами, нацеленной прежде всего на внутреннюю аудиторию каждой из стран, и в Нью-Дели, и в Исламабаде предпочтут воздержаться от дальнейшего повышения ставок в конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдат пакистанской армии перед поврежденной мечетью Билаль после удара Индии в Музаффарабаде, административном центре контролируемой Пакистаном части Кашмира, 7 мая

Фото: Stringer / Reuters Солдат пакистанской армии перед поврежденной мечетью Билаль после удара Индии в Музаффарабаде, административном центре контролируемой Пакистаном части Кашмира, 7 мая

Фото: Stringer / Reuters

Обмен ударами

Военная операция «Синдур» индийских ВВС стартовала в ночь на 7 мая. Согласно заявлениям представителей военного ведомства, в общей сложности удары были нанесены по девяти пакистанским объектам «террористической инфраструктуры».

Некоторые из этих объектов, по данным Нью-Дели, были связаны с боевиками, виновными в убийстве 26 туристов в индийском Кашмире 22 апреля. Именно эти события и стали триггером нынешнего конфликта сторон.

В частности, удар пришелся по лагерю «Марказ Тайба» в 25 км от фактической границы двух стран. Там, по данным индийской разведки, располагалась штаб-квартира террористической группировки «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России), которую связывают с апрельским нападением. Именно там, к слову, в свое время проходил обучение единственный из захваченных живым исполнителей теракта в Мумбаи в 2008 году.

«Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их достижения»,— отметило министерство обороны страны утром в среду.

Позднее телеканал NDTV со ссылкой на правительство сообщил, что в результате ударов по Пакистану индийские военные достигли своих целей: им удалось уничтожить по меньшей мере 70 террористов и 9 тренировочных лагерей, несколько складов оружия и перевалочных пунктов. Объекты пакистанской армии, согласно заявлению властей, затронуты не были.

Отчет, представленный пакистанской стороной, явил совершенно иную картину. По данным Исламабада, выпущенные индийцами ракеты повредили по меньшей мере четыре мечети и одну клинику.

В результате индийской операции, по данным пакистанских властей, за ночь в шести районах погибли 26 человек, 46 получили ранения.

«Эти неспровоцированные и неоправданные атаки были сознательно направлены против гражданских районов под надуманным предлогом существования вымышленных террористических лагерей. В результате погибли невинные мужчины, женщины и дети, а также был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, включая мечети»,— заявили в канцелярии пакистанского премьера Шахбаза Шарифа 7 мая по итогам заседания Комитета национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С индийской стороны также не обошлось без жертв. В нескольких местах вдоль линии контроля — фактической границы, делящей спорный регион Кашмир между двумя странами,— в ходе артиллерийских обстрелов с пакистанской стороны погибли как минимум 8 человек, а 30 получили ранения, сообщил представитель местных властей.

В Исламабаде действия Индии расценили как неприкрытый акт войны, пообещав реагировать на него «решительно».

«Пакистан остается очень ответственным государством», но предпримет «все необходимые шаги для защиты чести, целостности и суверенитета Пакистана любой ценой», сказал директор управления общественных связей Министерства обороны Пакистана Ахмед Чаухдри. При этом Исламабад заявил, что уже проинформировал Совбез ООН о том, что страна оставляет за собой право должным образом ответить на действия Индии.

Позднее господин Чаухдри сообщил, что вооруженные силы Пакистана нанесли удар по штабу батальона пехотной бригады армии Индии, «откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире», в результате чего этот командный пункт был уничтожен. Ранее Пакистан отрапортовал, что его военным удалось сбить сразу пять истребителей ВВС Индии, участвовавших в авиаударах по территории Исламской Республики,— три Rafale и по одному МиГ-29 и Су-30. «Мы не позволили ни одному индийскому самолету нарушить воздушное пространство Пакистана, ни один пакистанский самолет не нарушал индийскую границу»,— отметил Ахмед Чаухдри.

Индийская сторона не подтвердила, что ее самолеты были сбиты противником.

Нынешнее обострение между Индией и Пакистаном внесло коррективы в международное авиасообщение.

По данным Исламабада, во время индийских ракетных обстрелов в небе над Пакистаном выполнялось 57 международных авиарейсов. Уже ночью страна закрыла свое воздушное пространство, что серьезно нарушило расписание целого ряда иностранных авиаперевозчиков, включая и российские. В частности, «Аэрофлоту» пришлось спешно корректировать полетные маршруты из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы.

В связи с проведением операции «Синдур» около двух сотен авиарейсов были отменены и в Индии, а 18 аэропортов страны временно приостановили работу.

После раздела Британской Индии на Индию и Пакистан в августе 1947 года Кашмир, где большинство населения составляют мусульмане, неоднократно становился яблоком раздора между двумя странами. С тех пор Нью-Дели и Исламабад, претендующие на территорию Кашмира и контролирующие разные его части, дважды воевали за этот регион. В 2003, а после и в 2021 году стороны успешно договаривались о прекращении огня, и до нынешних пор целенаправленного обмена ударами между южноазиатскими соседями не случалось.

«Риски эскалации реальны»

Нынешнее обострение в Южной Азии было встречено международным сообществом с озабоченностью. Большинство стран, решивших откликнуться на происходящее, выступили с призывом к сторонам проявить сдержанность и воздержаться от дальнейшей эскалации. «Россия решительно осуждает террористические акты, выступает против любых проявлений терроризма и подчеркивает необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американский лидер Дональд Трамп назвал эскалацию между соседями, обладающими ядерным оружием, «позором», выразив надежду на то, что все скоро закончится.

А вот МИД КНР предсказуемо выступил в поддержку своего «всепогодного партнера» Пакистана, выразив «сожаление» по поводу действий Индии.

«Это две сильные армии, которые, даже имея ядерное оружие в качестве средства сдерживания, не боятся применять друг против друга значительные объемы обычных вооруженных сил. Риски эскалации реальны. И они вполне могут возрасти, причем быстро»,— отметил 7 мая аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман агентству АР.

Впрочем, по словам руководителя Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, Индия не заинтересована в дальнейшей эскалации. «Ей и нынешняя операция была нужна исключительно потому, что премьер Нарендра Моди не мог не отреагировать»,— отметил эксперт в разговоре с “Ъ”.

По его словам, многое в ближайшие дни будет зависеть от того, ограничится ли пакистанское руководство уже принятыми ответными мерами или пойдет дальше. «Если население страны убедят рассказы об ударах по индийским базам и пяти сбитых индийских истребителях, то на этом все с большой вероятностью закончится. Если нет, то в ближайшее время пакистанцы нанесут ответный удар. Но даже в таком случае, вероятнее всего, это будет демонстрационным ударом — например, по гидрообъектам в Кашмире типа Ури-2, Кишанганги или Баглихара, причем не с целью разрушить плотину, а чтобы показать, что они в принципе могут (такое делать.— “Ъ”) в случае необходимости»,— предположил эксперт в беседе с “Ъ”.

Между тем в ту же среду наряду с грозными обвинениями из Исламабада прозвучало и более спокойное заявление. «На протяжении последних двух недель мы постоянно заявляли, что не намерены предпринимать враждебные действия против Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы прекратим эту напряженность»,— заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в интервью агентству Bloomberg.

Наталия Портякова