NDTV: 70 террористов убиты при авиаударах Индии по Пакистану

При ракетных ударах Индии по девяти объектам в Пакистане уничтожено как минимум 70 террористов. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник в индийском правительстве. Среди убитых, как утверждает NDTV, были полевые командиры среднего и высшего ранга, связанные с «Лашкар-и-Тайба» (признана в РФ террористической и запрещена) и «Джайш-и-Мухаммад».

«Это было заявление о стратегической решимости. С помощью 24 точно скоординированных ракетных ударов по девяти связанным с террористами точкам Индия продемонстрировала, что больше не будет терпеть ни трансграничный терроризм, ни соучастие государственных учреждений, которые его допускают»,— рассказал NDTV неназванный источник.

По данным телеканала, более 60 террористов получили ранения в девяти районах Пакистана — Музаффарабад, Котли, Бахавалпур, Равалакот, Чаксвари, Бхимбер, долина Нилум, Джелам и Чаквал. Эти территории, как сообщили собеседники NDTV, были идентифицированы как центры «террористической активности».

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».