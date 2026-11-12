Иммиграционная и таможенная служба США побила рекорд по числу депортаций

ICE также отчиталась о более чем 491 тыс. задержаний иммигрантов, 475 тыс. из которых были связаны с административными правонарушениями. «Я не мог бы гордиться больше этими отважными мужчинами и женщинами из ICE, которые только что побили очередные исторические рекорды,— заявил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.— Благодаря руководству президента Трампа ICE получила полную свободу действий для выявления и выдворения нелегальных иммигрантов, что позволяет нам спасать жизни американцев».