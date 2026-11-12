Иммиграционная и таможенная служба США побила рекорд по числу депортаций
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) депортировала рекордное количество людей с начала года. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США (DHS). Общее число депортированных лиц за неполный 2026 год достигло 483,2 тыс. человек. Это больше, чем за весь 2025 год, который удерживал предыдущий рекорд с 442,6 тыс. депортированных.
ICE также отчиталась о более чем 491 тыс. задержаний иммигрантов, 475 тыс. из которых были связаны с административными правонарушениями. «Я не мог бы гордиться больше этими отважными мужчинами и женщинами из ICE, которые только что побили очередные исторические рекорды,— заявил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.— Благодаря руководству президента Трампа ICE получила полную свободу действий для выявления и выдворения нелегальных иммигрантов, что позволяет нам спасать жизни американцев».
В ноябре республиканцы понесли поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Многие демократы неоднократно заявляли, что если они получат большинство мест в Палате представителей, то начнут расследование против Дональда Трампа и ICE, в том числе в связи с многочисленными жалобами о превышении полномочий и неправомерных действиях сотрудников ICE.