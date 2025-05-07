В РЖД предупредили москвичей о сбоях при покупке билетов на сайте

При оформлении железнодорожных билетов на сайте РЖД в Москве и Московской области могут возникнуть трудности. Это связано с перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Если пассажир не смог вернуть электронный билет на поезд дальнего следования с 7 по 10 мая из-за отсутствия связи, необходимо не позднее 11 мая отправить претензию на электронный адрес Moscow07.05@fpc.ru. В ней нужно указать номер неиспользованного билета.

Ограничения доступа в интернет в Москве связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ограничения могут продлиться до 10 мая включительно. С 7 по 9 мая также возможны сложности с переводами и оплатой через систему быстрых платежей.

Подробнее об ограничениях в столице — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».