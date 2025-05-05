РСЧС: в Москве может быть ограничен доступ в интернет из-за мер безопасности

Служба РСЧС разослала жителям и гостям Москвы сообщения с предупреждением об ограничениях доступа в интернет. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий»,— говорится в сообщениях.

На фоне этих предупреждений сегодня, 5 мая, в столице и Подмосковье зафиксированы массовые сбои у мобильных операторов связи — «Билайн», «Теле2», «Мегафон», МТС, Yota и «Ростелеком». Основная часть жалоб поступила из Москвы, их пик пришелся на утро. В пресс-службах операторов уточнили, что сбои не связаны с их внутренними неисправностями, а вызваны внешними обстоятельствами. Кроме того, возникли проблемы с работой мессенджеров Telegram и WhatsApp, что совпало с репетицией парада Победы.

В МВД России подтвердили усиление контроля над воздушным пространством Москвы и активную борьбу с несанкционированным использованием беспилотных летательных аппаратов — дронов, квадрокоптеров и авиамоделей.