Сложности с переводами и оплатой через СБП возможны в Москве с 7 по 9 мая

В Москве и Московской области с 7 по 9 мая могут возникнуть сложности с переводами между счетами, а также с оплатой через Систему быстрых платежей (СБП). Также возможны проблемы при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн, предупредила пресс-служба СБП. Там пояснили, что проблемы связаны с возможными ограничениями интернет-доступа.

5 мая в работе операторов связи в Москве был зафиксирован крупный сбой. Он произошел на фоне репетиции парада Победы в центре столицы. В РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) объяснили сбой мерами безопасности в праздники. О возможных ограничениях в работе в ближайшие дни уже предупредили МТС и Сбербанк. В мэрии Москвы говорили, что с 7 по 9 мая также ограничат движение в центре города.