Туда не ходи, сюда не летай

Жители Москвы и Подмосковья столкнулись с серьезными ограничениями из-за подготовки к проведению парада, прибытия официальных делегаций и отражения атак беспилотников. Рано утром в столице перекрывались улицы, во многих районах не работал мобильный интернет. В результате было сложно вызвать такси, оплатить парковку, принять доставку, перевести деньги. Банки предупредили о возможных сбоях при работе банкоматов. Одновременно с этим в аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов. Разнообразные ограничения ожидаются и 9 мая.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дороги и общественный транспорт

Первые перекрытия вводились с 5:00 7 мая на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца, в 13:20 дептранс Москвы заявил о снятии всех ограничений. Днем ЦОДД предупредил, что движение в городе в ближайшие часы может ухудшиться, в том числе из-за короткого рабочего дня и прибытия иностранных делегаций. 9 мая перекрытия введут с 5:00 на части Садового кольца, центральных улицах и Волгоградском проспекте.

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Дептранс Москвы также предупредил, что 7 и 9 мая до окончания мероприятий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, но в течение дня возможны «ситуативные ограничения» на других станциях по требованию полиции.

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Мобильная связь

Проблемы с работой мобильного интернета начались 5 мая и продолжаются, судя по данным «Сбой.РФ» и Downdetector, до сих пор. Сотовые операторы заявили, что ограничения действуют по независящим от них причинам, рекомендовав использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков использовать функцию VoLTE в настройках смартфона. В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Ъ».

Отсутствие мобильного интернета привело к сбоям в работе приложений такси, каршеринга, проката электросамокатов, банков.

Корреспондент «Ъ» утром не мог оплатить парковку в центре: это удалось сделать лишь через колл-центр московского транспорта. Маркетплейсы и магазины продуктов (Lamoda, «Вкусвилл», «Яндекс.Лавка») выпустили предупреждения об ограничении курьерской доставки 7 и 9 мая. «Сбер» и ВТБ сообщили о «затруднениях» в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводную связь. Система быстрых платежей также предупредила о возможных сложностях при переводе средств между счетами. Подмосковная компания «Мострансавто» сообщила о том, что автобусы на «Яндекс.Картах» могут не отображаться в реальном времени, не исключены задержки в работе оборудования, обеспечивающего безналичную оплату проезда.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «На протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств (речь идет о праздновании Дня Победы и прибывающих делегаций.— «Ъ»), то есть до 10-го числа включительно, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета,— заявил господин Песков.— Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник был отмечен на должном уровне. Чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами». Ограничения в работе мобильной связи, заявил господин Песков, будут сниматься «по мере необходимости».

Работа аэропортов

Работа аэропортов ограничивалась в течение дня 6 мая и 7 мая. Это делалось «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», поясняли в Росавиации. В течение нескольких последних суток, напомним, Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин заявляли об отражении атак беспилотников, летевших в сторону столицы.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), суммарно было задержано 350 рейсов, нарушены планы более 60 тыс. пассажиров.

Во Внуково с 16:00 6 мая до 8:00 7 мая отменили 50 рейсов, в Шереметьево — 40 рейсов. АТОР приводит в пример рейс в Анталью, пассажиры которого ждали вылета семь часов. 43 рейса перенаправлены на запасные аэродромы, в том числе в Пулково, Шереметьево, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов, Казань. «Из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы»,— уточнили в ассоциации. АТОР призвала туристов проверять свои вылеты, «даже если их на первый взгляд сбои в расписании пока не коснулись».

Минтранс в связи с ограничениями и сбоями в расписании провел заседание координационного штаба, сообщили в пресс-службе ведомства. Все спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, заявил замглавы Минтранса Владимир Потешкин. «Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо,— заявил он.— Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций». В министерстве напомнили, что в случае задержки рейса авиакомпания обязана обеспечить пассажиров в том числе прохладительными напитками (при ожидании рейса более двух часов), горячим питанием (более четырех часов), размещением в гостинице (более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время).

Министр транспорта России Роман Старовойт назвал беспрецедентными по масштабам закрытия аэропортов из-за атак украинских беспилотников. Чтобы разгрузить авиаузлы, министерство и РЖД назначили дополнительные места в поездах из Санкт-Петербурга.

Иван Буранов, Алексей Жабин