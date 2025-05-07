Песков: интернет в Москве ограничен из-за «опасного соседства»

Ограничения в работе мобильного интернета будут вводить на протяжении всех дней, пока в Москве будут зарубежные чиновники, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие меры задействуют из-за «опасного соседства».

«Это не сбои, это ограничения по понятным причинам. Мы хотим, чтобы славный праздник Победы был отмечен на должном уровне»,— объяснил представитель Кремля. Он уточнил, что ограничения могут продлиться до 10 мая включительно.

О возможных ограничениях в работе в ближайшие дни предупредили МТС и Сбербанк, а также «Яндекс Такси» и «Ситимобил». С 7 по 9 мая возможны сложности с переводами и оплатой через Систему быстрых платежей. Помимо этого в центре Москвы в этот период ограничат движение транспорта.

Кремль ждет на параде Победы в столице 29 иностранных лидеров. С некоторыми из них у президента Владимира Путина запланированы двусторонние встречи.