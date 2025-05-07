Сбербанк предупредил россиян о возможных сбоях в работе приложения

Сбербанк (MOEX: SBER) предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение. Об этом говорится в СМС-сообщении банка. Для совершения операций в банке посоветовали подключиться к сети Wi-Fi или повторить перевод позднее.

«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка»,— сказано в рассылке.

В понедельник, 5 мая, сбои произошли в работе мобильных операторов связи в Москве. Плохо работала связь у МТС, «Билайна», t2, «МегаФона» и у оператора Yota. По данным «Ъ», также сбой зафиксирован в работе «Яндекс Такси». В СМС-сообщении РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) пояснили, что нарушения связаны с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.