Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 74,07%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы к концу газовых суток 3 ноября сократились до 74,07%. Это на 15,77 процентного пункта ниже среднего показателя на указанную дату за последние пять лет, сообщила ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).