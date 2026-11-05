Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 74,07%
Запасы газа в подземных хранилищах Европы к концу газовых суток 3 ноября сократились до 74,07%. Это на 15,77 процентного пункта ниже среднего показателя на указанную дату за последние пять лет, сообщила ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).
За последнюю неделю нетто-отбор (разница между объемом отбора газа из подземных хранилищ и объемом его закачки за определенный период.—"Ъ") составил 156 млн куб. м в сутки, что на 473,8% меньше среднего значения за пять лет, передает «Интерфакс».
Уровень запасов природного газа в Европе — это ключевой индикатор для мирового рынка сырья. Общая мощность системы хранения Евросоюза составляет 110 млрд куб. м активного газа.