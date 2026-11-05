Совсем перестрах потеряли
Страховые компании начали брать крупные риски прилетов БПЛА на себя
Участники страхового рынка начали заключать крупные договоры страхования рисков терроризма и диверсий (ТиД) без поддержки Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Речь идет в первую очередь о непромышленном имуществе или промышленных объектах без истории страховых случаев. Однако лимиты страховщиков при сохранении рисков на собственном удержании значительно ниже, чем с перестраховочной защитой. Поэтому они больше подходят для выполнения формальных требований, а не полноценной защиты, считают эксперты.
Страховщики начали заключать новые договоры страхования рисков терроризма и диверсий исходя из собственного удержания, рассказали “Ъ” два собеседника на страховом рынке. По словам одного из них, речь идет о страховых компаниях из топ-20. Другой собеседник отмечает, что ранее такие договоры заключались с поддержкой РНПК. Управляющий директор по корпоративному страхованию страхового брокера «Реал» Максим Васильев подтверждает, что участники рынка «стали предлагать страхование ТиД в рамках собственного удержания». По его словам, такие предложения касаются в первую очередь объектов из шестого базового пакета РНПК (см. “Ъ” от 11 августа). В нем речь идет о непромышленном имуществе, промышленных объектах, по которым ранее не было зафиксировано страховых случаев, связанных с прилетами БПЛА, имуществе физлиц.
По данным ЦБ, на 31 августа 2026 года среди страховщиков в сегменте non-life наибольший объем активов был у СОГАЗа (657 млрд руб.), «АльфаСтрахования» (335 млрд руб.), «Ингосстраха» (333 млрд руб.), «РЕСО-Гарантии» (173 млрд руб.) и ВСК (151 млрд руб.). У всех перечисленных страховщиков показатель нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств составляет 1,4–1,6, что выше нормы, равной единице. Этот показатель характеризует достаточность капитала страховщиков для исполнения обязательств.
По словам собеседников “Ъ”, причина смены позиции страховщиков при принятии рисков, связанных с прилетами БПЛА, в частых изменениях политики РНПК. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, перестраховщик принял новые правила (см. “Ъ” от 25 октября), однако пока не разослал участникам рынка обновленные варианты договоров, и страховщики остаются без перестраховочного покрытия.
В РНПК указывают, что все изменения в андеррайтинговых подходах к перестрахованию рисков терроризма и диверсий обсуждались с рынком еще в мае, за четыре месяца до их вступления в силу 1 октября текущего года. Кроме того, там отмечают, что первый генеральный договор перестрахования между РНПК и страховщиками в рамках новой концепции перестрахования рисков ТиД был заключен по инициативе самих страховщиков даже раньше официального вступления концепции в силу, а именно 15 августа. Еще три договора были заключены 1 сентября, 21 договор — в октябре. «Количество выданных клиентам полисов в рамках вышеуказанных договоров по рискам ТиД на сегодняшний день составляет около 20 тыс.»,— указывают в РНПК.
Собственное удержание страховых компаний по таким рискам обычно в десятки раз меньше максимального лимита, предоставляемого РНПК в рамках новой концепции (до 10 млрд руб. на одно событие). По оценкам директора по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрея Тверского, страховая сумма, которую страховщики могут предоставить без поддержки РНПК, составляет 100–700 млн руб. на один объект. Лимиты на собственном удержании у трех крупнейших компаний составляют 300–500 млн руб., оценивает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.
При этом структура собственных удержаний страховых компаний зависит от множества факторов, в том числе географического и отраслевого уровня риска. «Есть высокорисковые объекты, которые работают в соответствующих отраслях, подвергающихся атакам, или находятся в зоне досягаемости беспилотников, и риск-аппетит на такие объекты существенно ниже, чем на те, которые находятся, например, за Уралом»,— поясняет совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.
Эксперты считают, что такой подход сохранится. Стратегически собственное удержание, его увеличение, а также объединение в пулы — это тот вектор, который будет ожидать рынок в случае продолжающейся изоляции и отсутствия зарубежного перестрахования, полагает господин Худяков.
Однако клиентов в большинстве случаев интересует полноценная защита, для предоставления которой без РНПК не обойтись. «Пока клиенты готовы платить сильно возросшие премии, но, к сожалению, нельзя исключать, что со временем некоторые компании начнут отказываться от страхования в целом в пользу других инструментов управления рисками»,— считает независимый эксперт Александр Медведев. Подход страхования на собственном удержании будет интересен клиентам с «нерисковыми» активами для выполнения формальных требований, например, банков при передаче активов в залог, указывает Максим Васильев.