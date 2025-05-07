«Яндекс Такси» и «Ситимобил» предупредили о сбоях из-за проблем со связью в Москве

Сервис «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» сообщил о временных неполадках в работе из-за сбоев мобильной связи в центре столицы. В приложении «Ситимобила» обозначены зоны в центре города, куда временно нельзя вызвать такси.

В «Яндекс Такси» появилось уведомление: «В этом районе сейчас проблемы со стабильной связью. Сервис может работать некорректно».

«Если пропадает связь, пассажиры не могут заказать машину или видят, что поблизости нет водителей. Рекомендуем подождать восстановления связи или воспользоваться общественным транспортом»,— пояснили ТАСС в «Яндекс Такси».

Поездки, начатые до сбоя, можно завершить как обычно. После восстановления связи стоит проверить корректность расчета суммы, рекомендовали в сервисе. Ранее в департаменте транспорта Москвы предупредили о частичных ограничениях работы сервисов такси и аренды транспорта 7 и 9 мая.