Кремль ждет на параде Победы 29 иностранных лидеров

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает присутствие 29 иностранных лидеров на параде Победы 9 мая. Он добавил, что 34 страны должны направить в Москву министров обороны. Приглашения также разослали всем аккредитованным дипломатическим представительствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, приглашения на парад Победы разослали в том числе генеральным секретарям СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества и Союзного государства России и Белоруссии.

На высшем уровне, как уточнил помощник президента, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

Парад Победы должны посетить в том числе ветераны Второй мировой войны из Армении, Израиля, Монголии и США. Кроме того, по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран, среди которых Китай, Египет, Казахстан, Узбекистан, Мьянма.