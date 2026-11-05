Прибыль Toyota выросла впервые за полтора года
Корпорация Toyota Motor опубликовала результаты второго квартала 2027 финансового года (июль–сентябрь 2026 года), которые по отдельным показателям стали лучшими за последние годы. Акции компании на торгах в Токио отреагировали взлетом на 16,6%, что является самым резким однодневным ростом для ценных бумаг компании с 1987 года.
По итогам второго квартала операционная прибыль Toyota Motor выросла на 34%, что намного выше прогнозов аналитиков, и достигла 1,13 трлн иен ($7,14 млрд). Это первый рост этого показателя за последние шесть кварталов. Компания указывает также, что за полугодие операционная прибыль увеличилась на 9,2%, и это первый полугодовой рост за последние три года. Рост выручки в квартале составил 8,6%, а за полугодие — 9,5%.
Toyota Motor повысила прогноз годовой прибыли на 15%, до $24,65 млрд, и расширила программу обратного выкупа акций с 1 трлн иен до 1,3 трлн иен (с $6,3 млрд до $8,2 млрд). Опрошенные Reuters эксперты считают, что квартальные показатели свидетельствуют об успехе стратегии Toyota Motor, сделавшей ставку на гибридные автомобили, а не на электромобили, как другие производители.