Прибыль Toyota выросла впервые за полтора года

По итогам второго квартала операционная прибыль Toyota Motor выросла на 34%, что намного выше прогнозов аналитиков, и достигла 1,13 трлн иен ($7,14 млрд). Это первый рост этого показателя за последние шесть кварталов. Компания указывает также, что за полугодие операционная прибыль увеличилась на 9,2%, и это первый полугодовой рост за последние три года. Рост выручки в квартале составил 8,6%, а за полугодие — 9,5%.