Пашинян назвал неизбежным выход Армении из ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны нет иного выбора, кроме как в конечном итоге выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это необходимо для того, чтобы в 2027–2028 годах Армения официально подала заявку на вступление в ЕС, добавил он.
Никол Пашинян подчеркнул, что одновременное полноценное членство в ЕС и ЕАЭС юридически и экономически несовместимо из-за различий в таможенных правилах. При этом он отметил, что Армения еще не готовится к выходу из ЕАЭС, так как сначала необходимо провести референдум.
«Прежде чем проводить референдум о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС, необходимо пройти определенные процедуры. Мы движемся по этому пути»,— сказал Никол Пашинян журналистам (цитата по Armenpress).
Закон о начале евроинтеграции парламент Армении принял в марте 2025 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС и потерю всех преференций.
На состоявшемся в мае в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление. В нем указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.