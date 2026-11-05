Пашинян назвал неизбежным выход Армении из ЕАЭС

Никол Пашинян подчеркнул, что одновременное полноценное членство в ЕС и ЕАЭС юридически и экономически несовместимо из-за различий в таможенных правилах. При этом он отметил, что Армения еще не готовится к выходу из ЕАЭС, так как сначала необходимо провести референдум.