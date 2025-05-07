МТС предупредил москвичей о возможных ограничениях в работе интернета

Временные ограничения в работе мобильного интернета в районах Москвы возможны в период с 7 по 9 мая. Об этом сообщил сотовый оператор МТС (MOEX: MTSS). Ограничения связаны с проведением мероприятий к 80-летию Победы.

«Рекомендуем использовать Wi-Fi — с ним все стабильно»,— сказано в сообщении оператора. Аналогичные уведомления МТС отправил пользователям с помощью СМС.

6 мая в пресс-службе мэра Москвы уже сообщали о возможных ограничениях в работе мобильного интернета. Это связано с ожиданием многочисленных иностранных делегаций. Также будут действовать ограничения на движение транспорта. В основном они распространятся на центральные улицы столицы.

Екатерина Отрашкевич