В центре Москвы ограничат движение на время праздников с 7 по 9 мая

С 7 по 9 мая в Москве во время празднования 80-й годовщины Победы будут вводить ограничения на проезд транспорта. Также возможны ограничения в работе мобильного интернета, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / DtRoad Фото: t.me / DtRoad

Городской департамент транспорта предупредил, что завтра, 7 мая, будут недоступны для движения несколько улиц и набережных в центре Москвы:

с 5:00 до 8:00 временно закроют движение на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади;

с 5:30 до окончания мероприятия закроют движение на ряде центральных набережных и улиц;

с 5:00 до 13:00 в районе Таганской площади организуют двустороннее движение;

с 10:00 закроют движение для транспорта на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта и улицы Новый Арбат.

На обозначенных участках будут запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.

Накануне в работе операторов связи в Москве были зафиксированы сбои. Кремль сообщал, что на парад Победы в Москве 9 мая приедут более 20 глав государств и правительств. Точный список гостей сегодня, 6 мая, огласит помощник президента Юрий Ушаков.