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Выпуск газеты №204/Ч

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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Мир

У побережья Катара атаковали танкер

Два неопознанных снаряда ударили по танкеру в 50 морских милях от побережья Катара. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел к северу от катарского города Эш-Шамаль, расположенного на берегу Персидского залива. Информации о состоянии экипажа, возможных повреждениях и ущербе для окружающей среды пока нет. UKMTO рекомендовал судам соблюдать осторожность при прохождении данного района.
В октябре у побережья Катара был атакован танкер. В судно попало несколько снарядов, пострадали члены экипажа. Кто причастен к атаке, неизвестно.
Катар
Ближневосточный конфликт
Ближний Восток