У побережья Катара атаковали танкер

Инцидент произошел к северу от катарского города Эш-Шамаль, расположенного на берегу Персидского залива. Информации о состоянии экипажа, возможных повреждениях и ущербе для окружающей среды пока нет. UKMTO рекомендовал судам соблюдать осторожность при прохождении данного района.