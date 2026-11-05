У побережья Катара атаковали танкер
Два неопознанных снаряда ударили по танкеру в 50 морских милях от побережья Катара. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел к северу от катарского города Эш-Шамаль, расположенного на берегу Персидского залива. Информации о состоянии экипажа, возможных повреждениях и ущербе для окружающей среды пока нет. UKMTO рекомендовал судам соблюдать осторожность при прохождении данного района.
В октябре у побережья Катара был атакован танкер. В судно попало несколько снарядов, пострадали члены экипажа. Кто причастен к атаке, неизвестно.