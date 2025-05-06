Индия начала «Операцию Синдур», в рамках которой ударила по Пакистану

В Минобороны Индии сообщили о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован.

В ходе начавшейся операции вооруженные силы атаковали 9 объектов на территории Пакистана. По словам Минобороны, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

Ранее в Минобороны Пакистана заявили о ракетных ударах Индии вокруг города Музаффарабад. Представитель ведомства Ахмед Шариф Чаудхри добавил, что страна «даст еще более сильный ответ».

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

5 мая постпред Пакистана при ООН заявил, что пятерка постоянных членов ООН (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) должны нести ответственность за помощь в урегулировании конфликта.

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».