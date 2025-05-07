Индия объяснила операцию против Пакистана желанием предотвратить атаки боевиков

Индия получила разведданные о новых готовящихся атаках террористов из Пакистана, утверждает первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри. По его словам, Индия воспользовалась правом предотвратить эти атаки, начав военную операцию против Пакистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Priyanshu Singh / Reuters Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Замминистра утверждает, что у индийских властей возникла необходимость «как сдерживать, так и упреждать» готовящиеся атаки. В ходе военной операции «Синдур» Индия сосредоточилась на ликвидации террористической инфраструктуры и обезвреживании боевиков, которых могли переправить в страну, сказал господин Мисри.

«Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений. Эти действия были взвешенными, без эскалации, соразмерными и ответственными»,— убежден он (цитата по ТАСС).

Сегодня ночью, 7 мая, армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана. Решение об этом было принято в ответ на осуществленный 22 апреля теракт в Пахалгаме. По данным пакистанского Минобороны, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 человек, пострадало более 40 человек. Пакистан закрыл свое воздушное пространство и поднял в воздух истребители.

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