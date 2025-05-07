Индия объяснила операцию против Пакистана желанием предотвратить атаки боевиков
Индия получила разведданные о новых готовящихся атаках террористов из Пакистана, утверждает первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри. По его словам, Индия воспользовалась правом предотвратить эти атаки, начав военную операцию против Пакистана.
Фото: Priyanshu Singh / Reuters
Замминистра утверждает, что у индийских властей возникла необходимость «как сдерживать, так и упреждать» готовящиеся атаки. В ходе военной операции «Синдур» Индия сосредоточилась на ликвидации террористической инфраструктуры и обезвреживании боевиков, которых могли переправить в страну, сказал господин Мисри.
«Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений. Эти действия были взвешенными, без эскалации, соразмерными и ответственными»,— убежден он (цитата по ТАСС).
Сегодня ночью, 7 мая, армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана. Решение об этом было принято в ответ на осуществленный 22 апреля теракт в Пахалгаме. По данным пакистанского Минобороны, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 человек, пострадало более 40 человек. Пакистан закрыл свое воздушное пространство и поднял в воздух истребители.
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