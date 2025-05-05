В работе операторов связи в Москве зафиксированы сбои

В работе мобильных операторов связи в Москве произошли сбои. Плохо работает связь у МТС, «Билайна», «Теле-2», «МегаФона» и у оператора Yota. В «Билайне» и «МегаФоне» сообщили «Ъ», что мобильная связь работает с перерывами по независящим от компаний причинам. В РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) объяснили сбои мерами безопасности в праздники. Сегодня, 5 мая, в Москве проходит репетиция воздушной части парада Победы.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий»,— сказано в СМС-сообщении РСЧС, поступившем корреспонденту ТАСС.

В «Билайне» посоветовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона. «В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам»,— заявил «Ъ» оператор.

В «МегаФоне» подтвердили «Ъ», что у его пользователей тоже могут наблюдаться сложности с работой интернета. «Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "МегаФона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам»,— сказали в компании.

В «Теле-2» от комментариев отказались. В Минцифры пока никак не комментировали информацию о сбоях.