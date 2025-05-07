МО Пакистана: трое погибли, 12 человек пострадали в результате атаки Индии

Три жителя Пакистана погибли в результате атаки Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Индийские войска начали атаки на города Котли, Ахмедпур-Шаркию, Музаффарабад, Баг и Муридке.

Телеканал уточнил, что два человека погибли в Котли, а в Ахмедпур Шаркиа погиб ребенок. Еще 12 человек получили ранения.

Представитель вооруженных сил Пакистана заявил, что ответные действия уже предпринимаются. Он добавил, что вооруженные силы наносят ответные удары как с воздуха, так и с земли.

Вечером 6 мая Минобороны Индии заявило о проведении операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по 9 объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Как сообщило ведомство, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».