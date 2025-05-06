Фридрих Мерц избран новым канцлером ФРГ со второй попытки

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц избран новым канцлером Германии по итогам второго тура голосования в Бундестаге. За его кандидатуру проголосовало 325 депутатов парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

По итогам первого тура, который прошел утром 6 мая, господину Мерцу не удалось набрать необходимое число голосов. Его поддержали 310 депутатов. Для победы в первом туре ему необходимо было заручиться поддержкой как минимум 316 из 630 депутатов. Уже через несколько часов после объявления результатов был назначен второй тур.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Традиционно канцлером Германии становился лидер победившей политической силы. 5 мая Социал-демократическая партия Германии подписала соглашение о создании правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС, открыв путь к избранию Фридриха Мерца канцлером после досрочных выборов в Бундестаг.

Подробнее о новом правительстве Германии — в материале «Ъ» «Идти наперекор Трампу нелогично».

Анастасия Домбицкая