«Идти наперекор Трампу нелогично»

Олаф Шольц сообщил, что провел напоследок генеральную уборку в своем кабинете. Уходящий руководитель обещает вести себя в отставке сдержанно, не усердствовать в критике действующей власти и не заниматься лоббизмом. Сегодня же парламент Германии проголосует за кандидатуру нового главы кабинета. С высокой долей вероятности им станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. Ему достаточно набрать простое большинство голосов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что десятому федеральному канцлеру будет очень непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

69-летний Фридрих Мерц становится федеральным канцлером. По крайней мере, у него высокие шансы. Основной лозунг его партии, Христианско-демократического союза, на прошедших выборах — «Германия возвращается». Суть понятна, Берлин намерен вернуть лидерство в Европе. Мерц позиционирует себя как классический правый либерал. Он за свободный рынок, против засилья мигрантов, нация должна сплотиться перед лицом внешних угроз. Список таковых возглавляет Россия. Министр иностранных дел — 62-летний юрист по образованию Йоханн Вадефуль. Он является личным другом Мерца, сторонником помощи Украине, в том числе выступал за выдачу разрешения ВСУ наносить удары немецким оружием вглубь территории РФ.

Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны. Именно он жестко ответил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который, скажем мягко, нелестно высказался о европейской демократии. Дал отповедь команде Трампа, тогда как пока что действующий канцлер Олаф Шольц на подобный шаг не решился. Называть всех членов кабинета мы не будем за неимением времени.

Собственно, чего ждать, что изменится, а что нет? Относительно жесткой позиции в отношении России и поставок Киеву ракет Taurus сразу нужно сказать, что пока все это лишь риторика. Не более того. Решение это очень непростое, с ходу оно точно принято не будет. Первоочередной вопрос — внутренняя повестка — экономика, энергетика, указанные выше мигранты, расходы на оборону. Если в этой части не будет подвижек, избиратель не поймет. Кроме того, Украиной сейчас вплотную занимается Америка и лично Дональд Трамп, идти ему наперекор нелогично. В любом случае торопиться здесь никто не будет.

И второй, а, может быть, даже первый и самый важный аспект — это борьба с партией «Альтернатива для Германии», которая, пока суд да дело, заняла лидирующие позиции в обществе. Особенно с поддержкой вице-президента Вэнса и даже госсекретаря Марко Рубио. Не говоря уж о теплых чувствах со стороны Москвы. По большому счету это вызов новому правительству ФРГ и лично господину Мерцу. Нужно с ходу, без времени на раскачку что-то серьезное противопоставить ультраправым популистам.

Как бы то ни было, долго шел Фридрих Мерц к своему триумфу и пришел к нему в очень непростое время и с большим риском провала. Впрочем, не будем загадывать. Скорее всего, его можно назвать все-таки политиком-тяжеловесом, который представляет именно тот срез общества, которого не хватало, мол, хватит экспериментов, давайте будем действовать классическими методами старой доброй Европы.

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Дмитрий Дризе