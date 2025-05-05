Социал-демократы и ХДС/ХСС подписали соглашение о правящей коалиции ФРГ

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали соглашение о создании правящей коалиции. Договор был согласован спустя чуть более двух месяцев после парламентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Церемония подписания 144-страничного документа под названием «Ответственность за Германию» состоялась в Берлине. Фридрих Мерц, который вскоре займет должность канцлера Германии вместо Олафа Шольца, заверил, что с первого дня коалиция будет работать «систематически и энергично».

«Коалиционное соглашение, которое мы подписываем сегодня, свидетельствует именно о такой готовности работать серьезно, сосредоточенно и с пониманием проблем»,— сказал он журналистам (цитата по Tagesschau). По его словам, входящие в коалицию партию намерены «изменить ситуацию в Германии к лучшему».

В коалиционном соглашении стороны среди прочего договорились об ужесточении миграционного законодательства: планируется ввести жесткий пограничный контроль и ускорить депортацию тех, кто находится в ФРГ без законных оснований. Члены коалиции также договорились снизить налоги для бизнеса, урегулировать выплату социальных пособий и нарастить расходы на оборону.

Подробнее о коалиции — в материале «Ъ» «''Большую коалицию''» отправили в добрый путь».

Лусине Баласян