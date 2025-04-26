«Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире»

«Бездействие и отсутствие лидерства Меркель годами окутывали страну, как туман… Так продолжаться не может. И я просто не могу представить, что такое правление в Германии продлится еще два года».

Комментируя изданию RDN провальные для Христианско-демократического союза выборы в парламент Тюрингии, 29 октября 2019 года.