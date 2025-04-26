«Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире»
Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц — в 10 цитатах
«Ъ» продолжает проект о взглядах мировых лидеров. Герой этого выпуска — будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Широко известен в СМИ как главный оппонент экс-канцлера Ангелы Меркель, успешный бизнесмен и заядлый летчик. Его называют «немецким Трампом» из-за жестких взглядов на миграционную политику и либеральные ценности.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О правительстве Меркель
«Бездействие и отсутствие лидерства Меркель годами окутывали страну, как туман… Так продолжаться не может. И я просто не могу представить, что такое правление в Германии продлится еще два года».
Комментируя изданию RDN провальные для Христианско-демократического союза выборы в парламент Тюрингии, 29 октября 2019 года.
О своем самолете
«На этом небольшом самолете я расходую меньше топлива, чем на любом служебном автомобиле, принадлежащем федеральному правительству».
В интервью телеканалу ZDF, отвечая на критику в свой адрес из-за регулярных полетов на личном самолете DA62, 24 июля 2022 года.
О беженцах
«Мы видим, как эти беженцы занимаются социальным туризмом: в Германию — на Украину — в Германию — снова на Украину. Многие этим пользуются, и проблема со временем будет усугубляться… Еще больше проблем будет с беженцами из России».
В интервью Bild, 27 сентября 2022 года.
О патриотизме
«Националист может любить свою страну, но он ненавидит всех остальных. Патриот любит свою страну и уважает всех остальных».
На митинге перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании, осень 2024 года.
Об отношениях с США
«Я хочу, чтобы каждый европейский лидер перед полетом в Вашингтон совместно с партнерами определял, что мы хотим донести им с нашей общеевропейской точки зрения. Как только у нас будет скоординированная позиция, мы будем сильными партнерами Вашингтона. Вспомните 2018 год, когда Трамп ввел импортные пошлины на сталь и алюминий. Тогда Европа объединилась и ввела ответные пошлины на джинсы Levi’s, виски и Harley-Davidson. Через шесть месяцев проблема была решена».
В одном из своих предвыборных заявлений, октябрь 2024 года.
О немецкой экономике
«Вся система не работает. Нам не нужны деньги граждан, нам нужны люди на рынке труда. Нам нужно налоговое законодательство, которое выведет компании на конкурентоспособный уровень. Мы больше непривлекательны, потому что стали страной с высокими налогами для бизнеса».
Во время предвыборной кампании, 5 ноября 2024 года.
О конфликте на Украине
«Я выступаю за то, чтобы предъявить России 24-часовой ультиматум о прекращении боевых действий. Если требование не будет выполнено, снимите ограничение на дальность вооружений для Украины и передайте ракеты Taurus».
В интервью журналу Stern, 9 ноября 2024 года.
О независимости Европы
«После заявлений Дональда Трампа становится ясно, что американцам, по крайней мере этому американскому правительству, в значительной степени безразлична судьба Европы… Абсолютным приоритетом должно стать скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы действительно достигли независимости от США… придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал».
После победы на внеочередных парламентских выборах, 23 февраля 2025 года.
О миграционной политике
«Мы улучшим регулирование и контроль и в значительной степени положим конец нелегальной миграции. На национальных границах будет осуществляться контроль, а просители убежища (которым в нем отказано.— “Ъ”) будут высылаться. Мы начнем кампанию по репатриации. Мы завершим программы добровольного приема, приостановим воссоединение семей и значительно увеличим количество безопасных стран происхождения».
На пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с партией СДПГ, 9 апреля 2025 года.
О роли Германии
«Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не высокомерно, но в партнерстве».
Во время Пасхального обращения к гражданам, 19 апреля 2025 года.