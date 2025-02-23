Итоги предсказуемы, состав коалиции — тоже

В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. Их интрига заключается в том, насколько голоса, набранные партиями, составлявшими прежнюю правящую коалицию, помогут им войти в новое коалиционное правительство во главе с предполагаемыми победителями выборов — христианскими демократами во главе с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем. Выборам также предстоит ответить на вопрос о темпах роста популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии» и ее политических перспективах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ХДС и вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц быстро отправил бюллетень в урну и поспешил в Берлин, чтобы в Доме Конрада Аденауэра — штаб-квартире партии — вместе с однопартийцами отпраздновать победу

Фото: Hesham Elsherif / Getty Images Лидер ХДС и вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц быстро отправил бюллетень в урну и поспешил в Берлин, чтобы в Доме Конрада Аденауэра — штаб-квартире партии — вместе с однопартийцами отпраздновать победу

Фото: Hesham Elsherif / Getty Images

Согласно результатам экзитполов, блок ХДС/ХСС во главе с господином Мерцем ожидаемо побеждает на выборах с результатом в 29% голосов и получает право сформировать правительство. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) удвоившая число своих сторонников по сравнению с 2021 годом. В этот раз за партию отдали голоса 19,5% избирателей (в 2021 году — 10,3%). Третьими пришли социал-демократы (СДПГ) с 16% голосов, за ними следуют «Зеленые» с 13%. Триумфально вернулись в большую политику «Левые». В 2021 году они чудом прошли в Бундестаг, а после ухода из партии звездного политика Сары Вагентнехт немецкие СМИ еще долго обсуждали смерть «Левых». В итоге они получили 8,5% голосов и уверенно прошли в Бундестаг нового созыва. Образованный в январе 2024 года Союз Сары Вагентнехт не особенно успешно дебютировал на выборах: 4,7% голосов не позволили партии пройти в парламент. Впрочем, окончательно это еще не ясно: по данным ZDF партия все-таки набирают 5%. Наконец, Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) завершила свое падение. Некогда младший партнер в правящей «светофорной» коалиции — либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, недобрав более 1% голосов. Теперь их места перераспределятся между другими политическими силами. По предварительным данным есть только два варианта двухпартийной коалиции: ХДС/ХСС с социал-демократами или с АдГ. От сотрудничества с последними господин Мерц публично отрекся.

Официальные итоги голосования ожидаются уже в понедельник.

В этот раз выборы проходили по новой системе: число мест в Бундестаге должно сократиться до 630.

В парламенте прошлого созыва оказалось 735 мест — абсолютный рекорд для Германии при норме в 595 мест. Кандидатов в депутаты на этот раз тоже меньше — чуть более 4,5 тыс. вместо 6 тыс. тремя годами ранее. Право голоса в стране имели порядка 60 млн граждан, более 2 млн голосовали впервые.

Открытие избирательных участков прошло в спокойной атмосфере — некоторая предопределенность результатов придавала всем участникам 21-го избирательного цикла уверенности в своей судьбе.

Так, канцлер социал-демократ Олаф Шольц был замечен утром на пробежке в Потсдаме. Вместе с ним заняться спортом пришлось и его телохранителям. До избирательного участка он добрался ближе к обеду.

В СМИ появились кадры того, как канцлер зашел на избирательный участок, держа за руку свою жену Бритту Эрнст, экс-министра образования, молодежи и спорта Бранденбурга. Для каждого из них этот день был особенным — госпожа Эрнст праздновала день рождения, а господин Шольц готовился сложить с себя полномочия канцлера. Его дальнейшие планы неясны: в середине февраля социал-демократ обещал уйти из политики в случае неудачной попытки переизбраться, но за пару дней до голосования передумал и заявил о желании сохранить депутатский мандат. Соревноваться в Потсдаме за мандат ему придется в том числе со своим министром иностранных дел от «Зеленых» Анналеной Бербок.

Господин Мерц также прибыл на избирательный участок в сопровождении супруги. Он, как и Олаф Шольц, голосовал рядом с домом. Его избирательный участок относится к округу Хохзауэрланд в Северном Рейне—Вестфалии.

Названный победитель выборов довольно долго приветствовал всех перед входом в избирательный участок, но стал молчалив, стоило ему переступить порог здания.

Господин Мерц быстро отправил бюллетень в урну и двинулся дальше — впереди у него поездка в Берлин. По традиции он и его однопартийцы из христианских демократов должны были собраться в Доме Конрада Аденауэра — штаб-квартире партии в немецкой столице.

Кандидат в канцлеры от «Альтернативы» Алис Вайдель голосовала по почте, как и ее соперник из «Зеленых» вице-канцлер Роберт Хабек. Оба объяснили свой выбор тем, что их участки находятся слишком далеко от Берлина — после голосования они не успели бы вовремя добраться до столицы. Второй сопредседатель АдГ Тино Хрупалла голосовал в Габленце (Саксония). Он уверенно заявил журналистам, что ожидает больше 20% голосов избирателей и много мандатов на востоке страны. «Я думаю, что это четкое политическое заявление граждан и избирателей»,— сказал он.

Многословен в этот раз был и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В своей речи он призвал избирателей прийти на участки и проголосовать «с осознанием того, что их голос может стать решающим».

В итоге выборы прошли спокойно и предсказуемо — достаточно предсказуемы будут теперь и коалиционные переговоры.

«Зеленые» набирают недостаточно голосов, чтобы сформировать двухпартийное правительство с христианскими и социальными демократами, а значит ближайшие недели будут посвящены возвращению к привычной модели работы «большой коалиции» с социал-демократами в качестве младшего партнера.

Вероника Вишнякова