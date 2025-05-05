Песков: РФ не вмешивается в ситуацию с признанием АдГ экстремистской партией

Россия не имеет ни права, ни намерений вмешиваться во внутренние дела Германии. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал признание экстремистской в Германии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С одной стороны, это, конечно внутреннее дело Германии, мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться. Но ещё раз повторяю: сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим»,— сказал господин Песков журналистам.

2 мая контрразведка Германии классифицировала АдГ как экстремистскую партию. В ведомстве объяснили это решение несправедливым отношением представителей партии к меньшинствам, в частности мигрантам и мусульманам. В партии назвали это сильнейшим ударом по демократии. Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что признание АдГ экстремистской — это замаскированная тирания.

Приведет ли признание АдГ экстремистcкой к ее запрету, читайте в материале «Ъ».

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