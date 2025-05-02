В АдГ признание партии экстремистской назвали сильнейшим ударом по демократии

Сопредседатели крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель опубликовали официальный ответ на решение признать партию экстремистской. В заявлении говорится, что контрразведка намеренно ограничила участие АдГ в политической жизни страны накануне смены правительства, а само решение — сильнейший удар по демократическому институту страны. Новый кабинет министров начнет работу 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters

«В текущих опросах АдГ занимает лидирующую позицию. Правительству ФРГ осталось находиться у власти всего четыре дня. У секретной службы больше даже нет президента. Тем не менее АдГ как оппозиционная партия теперь публично дискредитирована и криминализирована незадолго до смены правительства»,— сказано в заявлении.

Алиса Вайдель и Тино Крупалла добавили, что партия будет оспаривать решение и добиваться справедливости юридически. По их мнению, признание партии АдГ экстремистской накануне смены правительства может оказать влияние на представление интересов граждан в органах власти.

Партию АдГ признали экстремистской на территории ФРГ 2 мая. Контрразведка объяснила решение дискриминацией со стороны партии различных меньшинств, в особенности мигрантов и мусульман. При этом в конце апреля, по данным опроса Forsa, партия стала самой популярной в стране и получила поддержку 26% респондентов. В новом правительстве Бундестага АдГ должна получить 152 места из 630. На февральских досрочных выборах партия впервые в истории заняла второе место с 20,8% голосов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Немецкие консерваторы и социал-демократы нашли общий язык».

Екатерина Отрашкевич