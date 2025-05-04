Германию лишают «Альтернативы»

За несколько дней до приведения к присяге нового правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало экстремистcкой партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Этот шаг спровоцировал дискуссии о возможном запрете одной из наиболее популярных партий страны и разделил общество на два лагеря. Пока одни призывают к немедленному запрету, другие говорят о попытке устранить со сцены политического конкурента. Простые граждане на возможный запрет смотрят скорее положительно: почти половина населения поддерживает такую меру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель Тино Хрупалла

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель Тино Хрупалла

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Известие о признании Федеральным ведомством по охране конституции (контрразведкой) Германии «Альтернативы для Германии» «однозначно правоэкстремистской» организацией повергло в шок немецкий истеблишмент и широкую общественность. Решение контрразведки основано на 1100-страничном докладе, который начали готовить еще в 2023 году. До этого партия имела статус «вызывающей подозрения» в правоэкстремизме, при этом три ее региональных отделения — в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии — признаны экстремистскими. Такой же статус имела и молодежная организация «Молодая альтернатива», которая была распущена в начале апреля, чтобы не бросать тень на материнскую партию.

Поводом для изменения правового статуса АдГ стали «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

В подтверждение своего заявления в контрразведке ссылались на высказывания членов «Альтернативы» разных лет. По данным газеты Bild, прежде всего речь идет о заявлениях сопредседателей партии Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы. В качестве примеров в докладе приведен фрагмент из прошлогоднего интервью госпожи Вайдель, в котором она говорила о притеснении детьми-мусульманами немецких детей в школах на западе страны и называла их культуру «племенной». Господину Хрупалле, в свою очередь, вменяют его высказывание о подрыве газопровода «Северный поток-2», который произошел осенью 2022 года. «Что мы испытали после атаки на “Северный поток”? ...Нашу инфраструктуру разрушают так называемые друзья, а мы, наше федеральное правительство, стоим и пожимаем плечами. Это показывает, что наша страна не может называться суверенной»,— говорил он.

Новый правовой статус «Альтернативы» открывает перед контрразведкой широкий спектр возможностей по наблюдению за партией, что включает в себя разрешение на вербовку информаторов внутри АдГ, открытое наблюдение за членами партии и ее структурами и внедрение собственных агентов в ряды «Альтернативы».

Кроме этого, ведомству будут разрешены прослушка телефонных разговоров, мониторинг интернет-активности, включая почту и соцсети, скрытая видеосъемка и установка прослушивающих устройств при наличии соответствующего ордера.

Наконец, контрразведка сможет объявлять экстремистами отдельных членов партии, следить за людьми, которые входят в круг общения подозреваемых (в том числе за рубежом), и публично предупреждать о том, что любое сотрудничество с АдГ может рассматриваться как поддержка экстремистской деятельности.

Такой мониторинг деятельности партии станет прецедентом для современной Германии: до этого аналогичное решение выносилось только в отношении Национал-демократической партии Германии (НДП), которая за все время своего существования ни разу не проходила в Бундестаг. «Альтернатива для Германии» же, по итогам внеочередных выборов набрав более 20% голосов, станет крупнейшей оппозиционной фракцией. При этом в апреле 2025 года она уже занимала первое место в опросах общественного мнения. На пике ее рейтинг доходил до 26–27%, сейчас он колеблется в районе 24–26%, что очень близко к показателям победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Этот прецедент разделил немецкий истеблишмент на три лагеря: одни высказываются за немедленный запрет АдГ, другие призывают обнародовать детали доклада и проверить обоснованность выводов контрразведки, третьи указывают на политическую подоплеку такого шага: решение, направленное на устранение крупнейшей оппозиционной силы, было принято за несколько дней до приведения к присяге нового правительства во главе с лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

Уходящий канцлер Олаф Шольц призвал не торопиться с запретом «Альтернативы». «Мы должны тщательно взвесить данную квалификацию»,— сказал он.

В защиту решения контрразведки выступила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ). Она заявила об отсутствии какого-либо политического давления при подготовке доклада о деятельности АдГ и указала, что ведомство действует независимо. Однако газета Bild выяснила, что сама министр пренебрегла процедурой проведения верификации доклада, которую должно осуществлять МВД. Документ был подготовлен к 30 апреля, а заключение было обнародовано уже спустя два дня, как раз до истечения срока полномочий госпожи Фезер. Будущий министр внутренних дел Александр Добриндт (ХДС) не исключил, что доклад может быть пересмотрен в судебном порядке, при этом наблюдение за АдГ в любом случае продолжится.

В самой «Альтернативе» намерены оспорить выводы контрразведки. Адвокаты партии уже направили ведомству официальное требование отозвать «несомненно, незаконное» решение до утра 5 мая. В противном случае АдГ намерена инициировать срочное судебное разбирательство в суде Кельна. Намерение пойти в суд выразили и сопредседатели «Альтернативы», которые выступили с публичным заявлением. В нем они назвали решение контрразведки «серьезным ударом по немецкой демократии». «В текущих опросах АдГ является самой сильной партией. Федеральному правительству осталось всего четыре дня. У секретной службы больше нет даже руководителя. А квалификация дела как так называемого подозревающего (основанного на подозрениях.— “Ъ”) не имеет юридической силы»,— указали госпожа Вайдель и господин Хрупалла.

Тем временем призывы к запрету партии звучат все громче. О намерении инициировать соответствующую процедуру заявил будущий вице-канцлер от социал-демократов Ларс Клингбайль, его поддержали и другие видные политики СДПГ. Добиться запрета АдГ любой ценой пообещала сопредседатель «Левых» Хайди Райхиннек. В этом же ключе высказался ряд видных политиков от ХДС и «Зеленых». Против такого шага выступают лидеры свободных демократов (СвДП) и «Союза Сары Вагенкнехт».

Возможность запрета АдГ уже обсуждали в Бундестаге зимой 2024 года. Теперь же шансы на запрет значительно возросли.

Впрочем, это не гарантирует того, что сторонники такой позиции смогут получить желаемое. В случае с НДП запрет так и не был реализован из-за отсутствия у нее реального политического веса. В случае же с «Альтернативой» ее политический вес слишком велик. Так или иначе процедура запрета — это сложный и длительный процесс, который может быть инициирован Бундестагом, Бундесратом или федеральным правительством. Для этого необходимо будет подать официальное ходатайство в Федеральный конституционный суд и представить существенное обоснование. Затем начнутся слушания, которые, вероятно, растянутся на годы (дело НДП рассматривали почти четыре года). Если партия будет признана антиконституционной, то ее деятельность и символика попадут под запрет, а активы будут конфискованы. До этого момента АдГ имеет право продолжать свою деятельность и принимать участие в федеральных выборах.

61% немцев согласны с оценкой контрразведки и считают «Альтернативу» правоэкстремистской, свидетельствуют данные института изучения общественного мнения INSA. При этом 48% немцев выступают за запрет АдГ, еще 37% против такого решения. По вопросу о том, навредит ли запрет партии демократии, мнения респондентов распределились с незначительным перевесом. 39% опрошенных считают, что запрет негативно скажется на демократии в стране, а 35% видят в этом позитивный исход.

Вероника Вишнякова